Сборная России разгромила команду Австрии на чемпионате мира по хоккею в Дании
Встреча завершилась со счётом 7:0.
Первую шайбу в матче на десятой минуте забросил Михаил Григоренко, после чего с разницей в две минуты отличились Артём Анисимов и Александр Барабанов.
Во втором периоде шайбы забросили Григоренко (24-я минута), Кирилл Капризов (30-я минута) и Максим Мамин (38-я минута).
На 57-й минуте Илья Михеев установил окончательный счёт матча.
Следующим соперником команды под руководством Ильи Воробьёва станет сборная Белоруссии. Встреча состоится 7 мая.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.