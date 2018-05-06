Сборная России разгромила команду Австрии на чемпионате мира по хоккею в Дании

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Сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Австрии во втором матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

Встреча завершилась со счётом 7:0.

Первую шайбу в матче на десятой минуте забросил Михаил Григоренко, после чего с разницей в две минуты отличились Артём Анисимов и Александр Барабанов. 

Во втором периоде шайбы забросили Григоренко (24-я минута), Кирилл Капризов (30-я минута) и Максим Мамин (38-я минута).

На 57-й минуте Илья Михеев установил окончательный счёт матча.

Следующим соперником команды под руководством Ильи Воробьёва станет сборная Белоруссии. Встреча состоится 7 мая.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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