Сборная России разгромила команду Австрии на чемпионате мира по хоккею в Дании

Сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Австрии во втором матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

Встреча завершилась со счётом 7:0. Первую шайбу в матче на десятой минуте забросил Михаил Григоренко, после чего с разницей в две минуты отличились Артём Анисимов и Александр Барабанов. Во втором периоде шайбы забросили Григоренко (24-я минута), Кирилл Капризов (30-я минута) и Максим Мамин (38-я минута). На 57-й минуте Илья Михеев установил окончательный счёт матча. Следующим соперником команды под руководством Ильи Воробьёва станет сборная Белоруссии. Встреча состоится 7 мая. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.