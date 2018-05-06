За второй победой: сборная России обыгрывает Австрию на ЧМ по хоккею в Дании

Сборная России по хоккею проводит второй матч на групповом этапе чемпионата мира в Дании. Подопечные Ильи Воробьёва встречаются с командой Австрии. Во всех прошлых играх c этим соперником россияне одерживали победу, забрасывая как минимум четыре шайбы. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

РИА Новости

© Алексей Куденко