За второй победой: сборная России обыгрывает Австрию на ЧМ по хоккею в Дании
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
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06 мая 2018
Дацюк раздаёт идеальные передачи Дадонову, но партнёр никак ими не пользуется.
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ГОЛ!!! 1:0!!! Первая шайба влетела от клюшки Михаила Григоренко! Нападающий сам начал атаку и сам же её завершил.
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Дадонов пошёл по центру и отдал на скорости Капризову. Автор дубля в матче с Францией задел броском вратаря.
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Ситуация по броскам примерно одинаковая, а ведь в матче с Францией Кошечкин откровенно скучал и по-спортивному завидовал своему оппоненту, которому хватало работы.
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Мамин убежал в контратаку и бросил по воротам, но австрийский голкипер всё ещё стоит стеной. Слишком мало его нагружают россияне.
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Офсайд россиян прерывает матч.
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У австрийцев есть своя группа поддержки на «Роял Арене», но слышно на стадионе только российских болельщиков.
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Дацюк через двух защитников доставил шайбу Дадонову из-за ворот, но снова вратарь помешал открыть счёт.
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За пять минут, кроме броска Дадонова, ничего опасного не произошло. Верим, что российская команда пока только разогревается.
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Не удалось завладеть шайбой в чужой зоне, пока австрийский защитник разбирался с потерянной клюшкой.
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