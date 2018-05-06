За второй победой: сборная России обыгрывает Австрию на ЧМ по хоккею в Дании

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Владимир Зайвый
Сборная России по хоккею проводит второй матч на групповом этапе чемпионата мира в Дании. Подопечные Ильи Воробьёва встречаются с командой Австрии. Во всех прошлых играх c этим соперником россияне одерживали победу, забрасывая как минимум четыре шайбы. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная России играет с Австрией на ЧМ по хоккею в Дании
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко
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  • 06 мая 2018

    Дацюк раздаёт идеальные передачи Дадонову, но партнёр никак ими не пользуется.

  • ГОЛ!!! 1:0!!! Первая шайба влетела от клюшки Михаила Григоренко! Нападающий сам начал атаку и сам же её завершил.

  • Дадонов пошёл по центру и отдал на скорости Капризову. Автор дубля в матче с Францией задел броском вратаря.

  • Ситуация по броскам примерно одинаковая, а ведь в матче с Францией Кошечкин откровенно скучал и по-спортивному завидовал своему оппоненту, которому хватало работы.

  • Мамин убежал в контратаку и бросил по воротам, но австрийский голкипер всё ещё стоит стеной. Слишком мало его нагружают россияне.

  • Офсайд россиян прерывает матч.

  • У австрийцев есть своя группа поддержки на «Роял Арене», но слышно на стадионе только российских болельщиков.

  • Дацюк через двух защитников доставил шайбу Дадонову из-за ворот, но снова вратарь помешал открыть счёт.

  • За пять минут, кроме броска Дадонова, ничего опасного не произошло. Верим, что российская команда пока только разогревается.

  • Не удалось завладеть шайбой в чужой зоне, пока австрийский защитник разбирался с потерянной клюшкой.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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