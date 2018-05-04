Дубль Капризова, пасы Дацюка и «сухарь» Кошечкина: как сборная России по хоккею громила Францию в первом матче ЧМ

В первом матче группового раунда чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании, сборная России разгромила французов со счётом 7:0. Самым результативным игроком встречи стал нападающий Кирилл Капризов, оформивший голевой дубль и сделавший одну результативную передачу. О ярком старте команды Ильи Воробьёва — в репортаже RT.

Отечественной сборной, невыразительно выступившей на предшествовавших чемпионату мира этапах Евротура в Чехии и Швеции, откровенно повезло с соперником на старте турнира в Дании. Всё-таки французы в своём нынешнем виде — не та команда, которая способна создать хоть какие-нибудь проблемы одному из фаворитов, сколько бы вопросов в отношении его реального потенциала ни возникало.

Да, с «трёхцветными» у отечественных болельщиков по-прежнему связаны не самые приятные воспоминания. На ЧМ-2013 российские хоккеисты умудрились сенсационно уступить французам в День Победы со счётом 1:2, а Василий Кошечкин, защищавший ворота команды в том матче, запятнал свою репутацию результативной ошибкой, за которую ему в полной мере удалось реабилитироваться только после завоевания золота Пхёнчхана.

Публикация от Хоккей России (@russiahockey) 4 Май 2018 в 6:07 PDT

Впрочем, сборная Франции сейчас и команда пятилетней давности, испортившая россиянам национальный праздник, — это немного разные вещи. До Копенгагена не доехали ни автор победной шайбы в ворота Кошечкина Антуан Руссель, ни отметившийся результативной передачей в первой голевой атаке подопечных Дэйва Хендерсона Пьер-Эдуард Беллемар. То есть самые заметные представители своей страны в НХЛ, один из которых продолжает выступления в плей-офф сильнейшей лиги мира в составе «Вегас Голден Найтс».

Поэтому никаких сомнений итоговая победа российской команды не вызывала — куда интереснее было, в какой манере подопечные Ильи Воробьёва станут её добывать. Как выяснилось, в доминирующей. Флориану Арди удалось продержать свои владения на замке лишь семь с небольшим минут. До тех пор, пока Евгений Дадонов не выдал отменный пас на Кирилла Капризова, которому оставалось лишь не промахнуться из убойной позиции.

К такому повороту событий французы оказались не готовы и посыпались, а отечественные хоккеисты сразу же принялись добивать деморализованного соперника, не оставляя ему ни малейших шансов вернуться в игру. За следующие три минуты Арди капитулировал ещё дважды: Павел Бучневич реализовал большинство, после чего в равных составах вновь отличилось ударное сочетание сборной. С той лишь разницей, что теперь с ролью подносчика снарядов здорово справился Капризов, а Дадонов атаку завершил.

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Вообще, игра тройки Капризов — Дацюк — Дадонов произвела очень приятное впечатление, даже с поправкой на невысокий уровень сопротивления. Крайние форварды добились лучшего в составе российской сборной показателя полезности «+3», 39-летний капитан выдал два шикарных голевых паса (причём один из них не кому-то из привычных партнёров, а Максиму Шалунову, отметившемуся в формате «пять на четыре» в третьем периоде), и на определённых отрезках встречи казалось, что вместе хоккеисты выходят на лёд уже лет пять, не меньше.

Теперь даже любопытно, рискнёт ли разрушать эту «химию» Воробьёв после того, как восстановится Никита Гусев, чьё место в ведущем звене после потрясающей Олимпиады-2018 вроде бы никаким сомнениям не подвергалось.

Уступая 0:3 уже в середине первого периода, команда Франции смирилась с неизбежным поражением и решила не тратить силы, которые ей определённо понадобятся в поединках с конкурентами в борьбе за сохранение прописки в элите. Дружина Воробьёва, напротив, нагнетать обстановку не перестала и активно решала наиболее важную по такой игре задачу — помогала вкатываться в турнир дебютантам чемпионата мира и хоккеистам, успевшим позабыть вкус выступлений за сборную.

Получилось более чем убедительно. Никита Зайцев, превратившийся в «Торонто Мэйпл Лифс» в защитника оборонительного плана, регулярно подключался к атакам, несколько раз угрожал воротам французов и записал себе в актив две результативные передачи. Впервые с 2015 года на крупном международном турнире отличился Артём Анисимов — его шайба за две с небольшим минуты до финальной сирены установила на табло окончательный счёт 7:0.

Публикация от Хоккей России (@russiahockey) 4 Май 2018 в 9:50 PDT

Наконец, Кошечкину, персона которого в качестве основного голкипера в процессе подготовки к ЧМ не радовала скептиков, удалось оформить «сухарь» в первом же поединке турнира. Да, даже сам Василий вряд ли сочтёт это сколько-нибудь значимым достижением, ведь за 60 минут он отразил всего лишь 10 бросков, из которых реально опасными была в лучшем случае половина. Но с точки зрения психологии данный момент очень важен — отыграв безошибочно в стартовой встрече чемпионата, представитель магнитогорского «Металлурга» обязательно будет прибавлять в дальнейшем.

Делать далеко идущие выводы из разгрома французов, безусловно, не стоит — все по-настоящему важные матчи группового раунда сборная России проведёт позже. Тем не менее уверенный старт и три шайбы в вечно проблемном большинстве не могут не настраивать на положительный лад.