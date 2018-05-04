Сборная России по хоккею разгромила Францию в первом матче на ЧМ в Дании
Сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Франции в первом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.
Встреча завершилась со счётом 7:0.
Победу сборной России принесли шайбы Павла Бучневича, Евгения Дадонова, Александра Барабанова, Максима Шалунова, Артёма Аниимова и дубль Кирилла Капризова.
Следующим соперником подопечных Ильи Воробьёва станет команда Австрии. Игра состоится 6 мая.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
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