Сборная России по хоккею разгромила Францию в первом матче на ЧМ в Дании

Сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Франции в первом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

Встреча завершилась со счётом 7:0. Победу сборной России принесли шайбы Павла Бучневича, Евгения Дадонова, Александра Барабанова, Максима Шалунова, Артёма Аниимова и дубль Кирилла Капризова. Следующим соперником подопечных Ильи Воробьёва станет команда Австрии. Игра состоится 6 мая. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.