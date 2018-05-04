Новый поход за золотом: сборная России по хоккею громит команду Франции на ЧМ в Дании
- Reuters
- © Grigory Dukor
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04 мая 2018
Начинается второй период! Ждём новых голов в исполнении сборной России!
Начали второй период матча Россия - Франция на "Роял Арене" в Копенгагене. Сколько шайб будет заброшено за эти двадцать минут? #RedMachine#IIHFWorlds— Хоккей России (@russiahockey) 4 мая 2018 г.
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Закончилась стартовая 20-минутка. Сборная России ведёт со счётом 3:0, не давая сопернику шанса исправить ситуацию. Очень хорошее начало для команды Ильи Воробьёва.
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Не дошла передача Бучневича на Григоренко в последней атаке россиян в этом периоде.
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Александр Барабанов добежал до чужих ворот, немного не хватило, чтобы точно бросить из-за них.
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Полезно попробовать свои силы в меньшинстве. Кошечкин показал, как умеет противостоять соперникам на пятачке.
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Павел Дацюк зацепил Стефана да Косту и отправился отбывать двухминутный штраф. Француз мог бы и не так картинно падать, всё-таки не было криминала со стороны капитана.
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Арди пришлось принять несколько разящих бросков со средней и дальней дистанции, но французский вратарь выстоял.
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Илья Воробьёв меняет сочетания защитников, пробуя всё новые и новые варианты.
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Персонал решает какие-то проблемы со льдом возле ворот Василия Кошечкина. Странно, что именно там испортилось покрытие, а не на противоположной стороне площадки.
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Преимущество России по броскам составляет 13:5. Очень солидно для середины первого периода.
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