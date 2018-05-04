Новый поход за золотом: сборная России по хоккею громит команду Франции на ЧМ в Дании

В Дании стартовал чемпионат мира по хоккею. Сборная России проводит первый матч группового этапа с командой Франции. Для нового главного тренера действующих олимпийских чемпионов Ильи Воробьёва это будет дебют на турнирах такого уровня. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Reuters

© Grigory Dukor