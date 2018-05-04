Новый поход за золотом: сборная России по хоккею громит команду Франции на ЧМ в Дании

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Владимир Зайвый
В Дании стартовал чемпионат мира по хоккею. Сборная России проводит первый матч группового этапа с командой Франции. Для нового главного тренера действующих олимпийских чемпионов Ильи Воробьёва это будет дебют на турнирах такого уровня. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Сборная России по хоккею проводит первый матч на ЧМ с командой Франции
  • Reuters
  • © Grigory Dukor
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  • 04 мая 2018

    Начинается второй период! Ждём новых голов в исполнении сборной России!

  • Закончилась стартовая 20-минутка. Сборная России ведёт со счётом 3:0, не давая сопернику шанса исправить ситуацию. Очень хорошее начало для команды Ильи Воробьёва.

  • Не дошла передача Бучневича на Григоренко в последней атаке россиян в этом периоде.

  • Александр Барабанов добежал до чужих ворот, немного не хватило, чтобы точно бросить из-за них.

  • Полезно попробовать свои силы в меньшинстве. Кошечкин показал, как умеет противостоять соперникам на пятачке.

  • Павел Дацюк зацепил Стефана да Косту и отправился отбывать двухминутный штраф. Француз мог бы и не так картинно падать, всё-таки не было криминала со стороны капитана.

  • Арди пришлось принять несколько разящих бросков со средней и дальней дистанции, но французский вратарь выстоял.

  • Илья Воробьёв меняет сочетания защитников, пробуя всё новые и новые варианты.

  • Персонал решает какие-то проблемы со льдом возле ворот Василия Кошечкина. Странно, что именно там испортилось покрытие, а не на противоположной стороне площадки.

  • Преимущество России по броскам составляет 13:5. Очень солидно для середины первого периода.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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