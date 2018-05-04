Министр спорта России прокомментировал победу национальной сборной в первом матче ЧМ по хоккею

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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал победу сборной России по хоккею над национальной командой Франции в первом матче на чемпионате мира в Дании.
Министр спорта России прокомментировал победу национальной сборной в первом матче ЧМ по хоккею
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Первая игра очень важная. Она задаёт настроение на весь турнир. И здорово, что наши ребята начали чемпионат мира с сокрушительной победы», — приводит слова Колобкова РИА Новости.

Он отметил, что нынешний сезон был очень насыщенным для российских хоккеистов.

«Но, несмотря ни на что, они продолжают доказывать своё лидерство. Уверен, первая победа прибавит сборной уверенности в следующих играх. Слабых команд на чемпионате мира не бывает, и об этом не надо забывать», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею разгромила Францию со счётом 7:0 в первом матче на ЧМ в Дании.

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