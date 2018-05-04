Шалунов: все трибуны с русскими флагами, большое спасибо болельщикам
Нападающий сборной России по хоккею Максим Шалунов поделился своими впечатлениями от матча с командой Франции на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Дании.
«Доволен матчем, мы выиграли со счётом 7:0. На турнире классная атмосфера. Все трибуны с русскими флагами. Большое спасибо болельщикам, их было слышно. Всё здорово», — приводит слова Шалунова Sport24.
Ранее Павел Дацюк посетовал на качество льда на арене ЧМ по хоккею.
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