Дацюк посетовал на качество льда на арене ЧМ по хоккею

Капитан и нападающий сборной России по хоккею Павел Дацюк посетовал на условия в которых проходил первый матч группового этапа чемпионата мира против команды Франции.

«Могло показаться, что матч получился для нас лёгким, но это не так. Французы хорошо двигались, плюс в ледовом дворце очень душно. Надо привыкнуть к таким условиям. Качество льда тоже оставляет желать лучшего. Один плюс — обе команды играют на одном льду», — приводит слова Дацюка Sport24.

Он отметил, что за сборную выступают молодые хоккеисты, которые будут прибавлять от матча к матчу.

«Так и должно быть. Если бы первый матч играли против сильной команды, то узнали бы уже сегодня наши слабые стороны. Но играем с тем календарём, какой есть. Он для всех одинаковый», — добавил хоккеист.

Ранее Илья Воробьёв заявил, что недоволен вторым периодом матча с Францией.