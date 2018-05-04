Воробьёв: недоволен вторым периодом матча с Францией, будем завтра разбирать

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Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал победу своих подопечных над национальной командой Франции на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Дании.

«Недоволен вторым периодом матча. Будем завтра разбирать: есть моменты, которые нужно улучшать. Это первая игра, есть над чем работать. В первой встрече любой соперник полезен, надо войти в игру. Первые пять минут было видно, что были немного зажатыми, потом уже разыгрались», — приводит слова Воробьёва Sport24.

Он призвал чрезмерно не превозносить команду после победы над сборной Франции.

«Успокойтесь, пожалуйста! Мы сыграли только первый матч, выиграли у французов, а уже возносят», — добавил специалист.

Ранее министр спорта России прокомментировал победу национальной сборной в первом матче ЧМ по хоккею.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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