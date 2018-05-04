Бучневич назвал свой гол в ворота Франции на ЧМ не самым простым в сезоне

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Нападающий сборной России по хоккею Павел Бучневич поделился впечатлениями от победы над командой Франции на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Дании.

«Хорошая игра, хорошо играли, хорошо поборолись. Это не был самый простой гол в сезоне, был проще забить в НХЛ «Вегасу». Первый матч, многим было тяжело. Важно почувствовать этот уровень, получить уверенность, быть раскованными и готовиться к другим соперникам», — приводит слова Бучневича Sport24.

Ранее Павел Дацюк посетовал на качество льда на арене ЧМ по хоккею.

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