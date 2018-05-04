Российские хоккеисты забросили три шайбы в ворота сборной Франции в первом периоде матча ЧМ

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Сборная России по хоккею со счётом 3:0 выигрывает у команды Франции по итогам первого периода матча группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

Автором первой шайбы российской команды на турнире стал форвард Кирилл Капризов.

Также отличились Павел Бучневич и Евгений Дадонов.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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