Российские хоккеисты забросили три шайбы в ворота сборной Франции в первом периоде матча ЧМ

Сборная России по хоккею со счётом 3:0 выигрывает у команды Франции по итогам первого периода матча группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

Автором первой шайбы российской команды на турнире стал форвард Кирилл Капризов. Также отличились Павел Бучневич и Евгений Дадонов. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.