Российские хоккеисты забросили три шайбы в ворота сборной Франции в первом периоде матча ЧМ
Сборная России по хоккею со счётом 3:0 выигрывает у команды Франции по итогам первого периода матча группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.
Автором первой шайбы российской команды на турнире стал форвард Кирилл Капризов.
Также отличились Павел Бучневич и Евгений Дадонов.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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