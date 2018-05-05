Триумф России, поражение Канады от США и сенсация в исполнении Дании: итоги первого дня ЧМ по хоккею — 2018

В первый день чемпионата мира по хоккею в Копенгагене и Хернинге состоялось четыре матча. В группе A произошло два разгрома: Россия забросила Франции семь шайб, а Швеция Белоруссии — пять. В параллельных встречах победители определялись в серии буллитов и оба раза это привело к сенсации. США обыграли Канаду, а хозяева турнира датчане взяли верх над действующими серебряными призёрами Олимпиады из Германии. О главных событиях первенства — в материале RT.

Матч дня

Организаторы чемпионата мира не стали томить болельщиков в ожидании и в первый же день свели вместе двух лидеров группы B — Канаду и США. Североамериканское дерби всегда приходится по душе любителям хоккея, особенно когда в обеих командах найдётся место для настоящих суперзвёзд НХЛ. В этом году к канадской сборной присоединился Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз», а американцам согласился помочь Патрик Кейн из «Чикаго Блэкхоукс».

Правда, оба хоккеиста свои шайбы приберегли на менее интригующие встречи. Счёт открыл канадец Пьер-Люк Дюбуа, удачно подкарауливший отскок уже на 47-й секунде. Американцы пробовали отыграться, но получилось это только после того, как Райан О'Райлли попал по пустым воротам. Огорчить Дарси Кемпера удалось Андерсу Ли, а в начале второго периода к нему присоединился и Дилан Ларкин, сразу после того, как Макдэвид не реализовал свой 100-процентный момент. Равный счёт держался до середины основного времени — ровно в 30:00 Джонни Годро забросил шайбу после поперечного паса Патрика Кейна.

Макдэвид тоже всё-таки набрал один балл за результативность — его передача позволила Колтону Парэйко сделать счёт 4:4 за десять минут до конца третьего периода. Но капитан канадцев стал скорее антигероем встречи. В дополнительное время он столкнул Джонни Годро и отправился на скамейку штрафников, из которой не мог выбраться на серию буллитов. Помощь Макдэвида команде пригодилась бы — реализовать штрафной бросок удалось только Джордану Эберле.

А американец Кэм Аткинсон дважды был точен в послематчевой серии. Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» принёс команде США победу над Канадой и признался, что был готов взять на себя эту обязанность.

«Я был готов к возможности выполнить буллит. В «Коламбусе» обычно исполняю их я, поэтому рад тому, что и здесь мне дали эту возможность. К счастью, всё получилось. Это хорошая победа для сборной США. Мне показалось, что мы начали медленно и продемонстрировали канадцам, может быть, слишком много уважения в первом периоде. Они смогли получить некоторые шансы на положительный исход матча, но со временем нам удалось взвинтить скорости», — сказал Аткинсон.

Разгром дня

Голевое пиршество происходило и в матче России и Францией, но оно было односторонним — шайбы забрасывали только действующие олимпийские чемпионы. Для российской команды это был шанс обрести уверенность после блёклого выступления на Евротуре в первых матчах под руководством Ильи Воробьёва.

Многие игроки воспользовались шансом, чтобы сразу же набрать по два балла за результативность — таких хоккеистов набралось сразу шестеро. А Кирилл Капризов отметился дублем и передачей Евгению Дадонову, с которой была заброшена третья шайба сборной. Молодой российский форвард по итогам дня стал лучшим бомбардиром чемпионата мира.

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В лидеры статистики выбился и вратарь Василий Кошечкин. Он не пропустил ни одной шайбы, как и шведский голкипер Магнус Хельберг. Правда, если тому в матче с Белоруссией пришлось отразить 27 бросков, то Кошечкину нужно было просыпаться лишь раз в шесть минут.

Сенсация дня

Самый неожиданный результат был зафиксирован в матче хозяев турнира с вице-чемпионами Олимпийских игр немцами. Германия после Пхёнчхана резко повысила авторитет своего хоккея и теперь надеется обрести успех на чемпионате мира, где игроков из НХЛ не настолько много, чтобы разница между двумя главными турнирами года бросалась в глаза.

Но датчане всё-таки играли у себя дома и имели право спустить немцев на землю. Команде, в которой собраны сразу четыре игрока по фамилии Йенсен (а двух из них зовут Йеспер), невольно помог лидер сборной Германии Леон Драйзайтль. Хотя звезда «Эдмонтон Ойлерз» отличился одной шайбой, он тут же удалился, после чего датчане вышли вперёд.

В третьем периоде немцы 18 раз бросали по воротам Дании, но смогли только перевести игру в овертайм, а затем в серию буллитов. От Драйзайтля ждали, что там он всё-таки проявит своё мастерство, но 22-летний игрок отправил шайбу мимо ворот. Точный бросок в серии послематчевых штрафных сумел исполнить только Франс Нильсен, чем несказанно обрадовал датскую публику.

Принцип дня

Главный соперник сборной России по группе A Швеция, с которой предстоит сыграть в последнем туре, продемонстрировала свою силу в матче с Белоруссией. Скандинавы отправили пять безответных шайб в её ворота, игнорируя при этом возможность отличиться в большинстве — шведы забрасывали только в равных составах.

Самым результативным игроком стал Рикард Ракелль — он отдал две передачи партнёрам и сам забросил сольную шайбу во втором периоде. Его партнёр по звену Мика Зибанеджад заработал два балла за результативность и пообещал забросить в ворота сборной России — так он ответил на угрозу одноклубника Павла Бучневича исполнить силовой приём, когда они встретятся на льду.

Минута молчания

Каждую игру первого дня на чемпионате мира предваряла минута молчания. Эта акция была организована в память о погибших хоккеистах канадской команды «Хамболдт Бронкос». Их автобус разбился 7 апреля, в автокатастрофе погибли девять юных игроков и шестеро сопровождавших их взрослых.