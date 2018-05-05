«Россия была слишком сильна для нас»: что говорили после стартового матча сборной на ЧМ по хоккею

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьёв положительно оценил игру своей команды в стартовом матче ЧМ с Францией. Однако, несмотря на семь заброшенных шайб, наставник выразил недовольство действиями подопечных во втором периоде. Отличившиеся по разу Максим Шалунов и Евгений Дадонов остались в восторге от игры с Павлом Дацюком, а тренер «трёхцветных» Дэйв Хендерсон заявил, что соперник был слишком силён для французов. Что говорили после дебютной победы в Дании — в материале RT.

Исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Илья Воробьёв положительно оценил игру подопечных в стартовом матче чемпионата мира по хоккею в Дании.

«Второй период меня меньше всего устроил. Будем завтра разбираться, покажем ребятам видео. Есть моменты, которые надо улучшать. Капризов сказал, что у них с Дадоновым было много потерь, но меня на данный момент потери других игроков больше волновали, а не их. Это первая игра, есть над чем подумать. В первом матче любой соперник полезен — надо почувствовать ритм, лёд, игру. В первые пять минут было заметно, что ребята зажаты. Потом уже разыгрались», — заявил наставник.

По мнению Воробьёва, уверенная игра Дадонова и Капризова не должна помешать восстанавливающемуся от травмы Гусеву попасть в первое звено.

«Успокойтесь, пожалуйста! Мы сыграли только первый матч, выиграли у французов, а уже возносят… Будем смотреть, как Никита будет себя чувствовать. Прилетит в Данию Гусев 5 мая, потом уже смотреть будем», — добавил специалист.

О каких-либо изменениях в составе тренер пока высказывается с осторожностью.

«По поводу включения в заявку третьего вратаря мы будем думать. Мы рассчитываем на ребят, которые у нас в команде. Мы читали регламент, знаем, что с завтрашнего дня могут тренироваться только заявленные на турнир вратари, у нас их два. Значит, будем думать», — сообщил наставник.

«Играть с Дацюком всем интересно»

Сами хоккеисты также остались довольны собой и результатом игры. Однако, несмотря на отсутствие у сборной Франции серьёзных достижений, никто не спешил умалять её достоинств и заранее праздновать победу.

«На самом деле матч был не таким лёгким, как могло показаться. Французы хорошо двигались, плюс душный дворец, качества льда оставляет желать лучшего — к этому нужно привыкнуть. Один плюс — две команды играют на одном льду», — поделился впечатлениями нападающий Павел Дацюк.

Непростой характер встречи отметил и автор второй шайбы сборной России Павел Бучневич. Кроме того, нападающий рассказал Sport24 о важности первого поединка на таком крупном турнире, как чемпионат мира.

«Гол в ворота французов не самый простой в сезоне. Проще было забивать «Вегасу». Обычно у меня шайба соскакивает, так что сегодня решил подстраховаться. Первый матч нужен для того, чтобы почувствовать уверенность, раскрепоститься. Франция — хорошая команда, но думаю, что игра с Россией для них не самая важная на турнире», — признался Бучневич.

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С партнёрами по команде был солидарен и автор дубля Кирилл Капризов, для которого нынешнее первенство стало первым в составе национальной команды. Хоккеист выразил надежду, что в следующих матчах сборная России будет только прибавлять в своей игре.

«Сборная Франция нанесла 10 бросков за игру, но сильную конкуренцию составила. Нормальный матч. Однако у нас хватало ошибок. Необходимо добавлять от игры к игре. Но начинать с разгрома, наверное, лучше», — отметил Капризов.

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов, также отметившийся заброшенной шайбой, в первую очередь поблагодарил за блестящую игру партнёров по команде.

«Пашка Дацюк отдал мастерскую передачу, спасибо ему! Мне оставалось только найти свободное место у ворот. Попал здорово. Сыграли хорошо для первого матча, я всем доволен. Доволен и тем, что дают играть в большинстве, это важный аспект», — поделился своими впечатлениями Шалунов.

Успешную игру Дацюка отметил и Евгений Дадонов, особо выделив взаимопонимание, царившее в команде во время поединка.

«Это мой первый матч с Павлом Дацюком. Думаю, с ним играть всем интересно. Капризов же — достаточно техничный парень, очень умный в хоккее: была лёгкость во взаимопонимании, было несложно понять, что он собирается делать», — признался хоккеист.

«Два раза проспали, один раз удалились — и уже 0:3»

Стартовые поединки даже таких крупных турниров не всегда собирают полные трибуны, особенно если речь идёт о не самых именитых сборных, таких как национальная команда Франции. Большинство болельщиков в этот раз составляли именно россияне, что не могло не сказаться на настрое хоккеистов на льду.

«Атмосфера на чемпионате мира хорошая, спасибо болельщикам за поддержку. Пусть народу на трибунах и мало, зато все русские», — прокомментировал небольшое количество болельщиков Шалунов.

Наставник сборной Франции Дэйв Хендерсон по горячим следам отметил, что главной причиной неудач подопечных стали высокие скорости, на которых действовали россияне, что и привело к ряду ошибок в обороне.

«Россия была слишком сильна для нас. А мы, к сожалению, были недостаточно заряжены на борьбу. Допустили несколько ошибок, позволяли сопернику вольготно себя чувствовать на нашем пятаке. Два раза проспали, один раз удалились — и уже 0:3. Не было у нас сегодня ног, которыми мы могли бы хоть что-то противопоставить России. Парни плохо бежали», — посетовал специалист.

«Первая победа прибавит сборной уверенности»

Министр спорта РФ Павел Колобков уверен, что победный разгромный счёт только придаст сборной России сил в последующих поединках. Однако хоккеистам не стоит расслабляться, так как на первенство мира приезжают сильнейшие представители национальных команд.

«Первая игра — очень важная. Она задаёт настроение на весь турнир. И здорово, что наши ребята начали чемпионат мира с сокрушительной победы. Этот сезон оказался крайне насыщенным для российских хоккеистов, но, несмотря ни на что, они продолжают доказывать своё лидерство. Уверен, первая победа прибавит сборной уверенности в следующих играх. Слабых команд на чемпионате мира не бывает, и об этом не надо забывать», — заявил Колобков.

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О важности победы с крупным счётом в первом матче говорил и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Начинать чемпионат матчем со слабым соперником — это плюс. Новые связи, новая сборная у нас. Много игроков, которые не играли ещё на мировом первенстве. Разгром соперника поможет почувствовать уверенность, даст тренерам пищу для размышлений — кто кому подходит», — отметил эксперт.

Однако бывший хоккеист призывает не делать поспешных выводов после победы со счётом 7:0, так как сборная Франции не оказала должного сопротивления в дебютном поединке. Показательными для россиян станут игры с остальными сборными, входящими в состав нашей подгруппы.

«Игра сборной вызывает позитив. Но давайте посмотрим, что будет со шведами и чехами, и тогда будем делать выводы. Пока команда набирает форму, налаживает взаимосвязи. С австрийцами уже можно будет что-то посмотреть — там половина натурализованных канадцев, будут по рукам бить, сопротивляться, бегать. Сейчас рано говорить», — добавил Кожевников.