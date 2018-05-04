Сборная США по буллитам обыграла Канаду на ЧМ по хоккею

Короткая ссылка
Сборная США одержала победу над национальной командой Канады в первом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

Встреча завершилась со счётом 5:4.

В основное время матча за США забили Андерс Ли и Джонни Годро, а также Дилан Ларкин, который оформил дубль. Канадцы ответили голами Пьера-Люка Дюбуа, Райана О'Райлли, Антони Бовилье и Колтона Парэйко.

В овертайме шайб заброшено не было.

В серии послематчевых буллитов победу сборной США принёс бросок Кэма Аткинсона.

Следующим соперником американцев станет Дания, а канадцы сыграют с Южной Кореей.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею разгромила Францию в первом матче на ЧМ в Дании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных