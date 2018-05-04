Сборная США по буллитам обыграла Канаду на ЧМ по хоккею
Встреча завершилась со счётом 5:4.
В основное время матча за США забили Андерс Ли и Джонни Годро, а также Дилан Ларкин, который оформил дубль. Канадцы ответили голами Пьера-Люка Дюбуа, Райана О'Райлли, Антони Бовилье и Колтона Парэйко.
В овертайме шайб заброшено не было.
В серии послематчевых буллитов победу сборной США принёс бросок Кэма Аткинсона.
Следующим соперником американцев станет Дания, а канадцы сыграют с Южной Кореей.
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею разгромила Францию в первом матче на ЧМ в Дании.