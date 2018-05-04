Сборная США по буллитам обыграла Канаду на ЧМ по хоккею

Сборная США одержала победу над национальной командой Канады в первом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

Встреча завершилась со счётом 5:4.

В основное время матча за США забили Андерс Ли и Джонни Годро, а также Дилан Ларкин, который оформил дубль. Канадцы ответили голами Пьера-Люка Дюбуа, Райана О'Райлли, Антони Бовилье и Колтона Парэйко.

В овертайме шайб заброшено не было.

В серии послематчевых буллитов победу сборной США принёс бросок Кэма Аткинсона.

Следующим соперником американцев станет Дания, а канадцы сыграют с Южной Кореей.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею разгромила Францию в первом матче на ЧМ в Дании.