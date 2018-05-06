Три овертайма, неудачный дебют корейцев и новый разгром белорусов: итоги второго дня ЧМ по хоккею — 2018

На чемпионате мира по хоккею в Дании завершился второй игровой день. В трёх матчах из шести победители были определены в дополнительное время. Только так Чехия смогла обыграть Словакию в дерби, швейцарцы впервые за 25 лет переиграли австрийцев, а Латвия одержала волевую победу над Норвегией. Помимо этого финны разгромили Южную Корею с разницей в семь шайб. Крупные поражения также потерпели датчане и белорусы от сборных США и Франции.

Разгром дня

Олимпиада в Пхёнчхане подняла хоккей в Южной Корее на такой уровень, что теперь местная сборная даже впервые играет в элитном дивизионе чемпионата мира. Правда, судя по первой игре корейцев, одним участием турнир в Дании для них и ограничится. Хозяева последней Олимпиады сокрушительно проиграли Финляндии в группе B.

Об этом говорит не только счёт 1:8, который сам по себе впечатляет. Финские игроки установили рекорд чемпионатов мира, забросив три шайбы в меньшинстве: каждое собственное удаление оборачивалось для них голом. Игра с корейцами позволила Себастьяну Ахо стать новым лидером бомбардирского рейтинга вместо Кирилла Капризова: 20-летний нападающий забросил две шайбы и сделал два голевых паса.

Единственный гол южнокорейцев был создан стараниями канадских легионеров: Майкл Свифт с подачи Брока Радунске забросил историческую первую шайбу на чемпионатах мира.

Реабилитация дня

Сборная Франции потенциально могла бы бороться за четвёртое место в группе A. После поражения со счётом 0:7 от России в это может не сильно вериться, но французы быстро доказали, что всё-таки способны пробиться в плей-офф. В матче с Белоруссией европейцы обнадёжили своих болельщиков.

Лидер французов Стефан да Коста в первом периоде отдал пас и сам забросил шайбу, вынудив голкипера Ивана Кульбакова сесть на скамейку запасных уже на 14-й минуте. У белорусов получалось пользоваться большинством, но шансов на это им выпадало не так много, да и французские игроки умело реализовывали лишнего. В третьем периоде им удалось трижды поразить ворота Михаила Карнаухова, когда его партнёров на льду было меньше, чем обычно. В итоге матч завершился со счётом 6:2.

А белорусской команде второе подряд поражение может стоить очень дорого. В группе A играет Словакия — хозяин следующего чемпионата мира. Из-за этого число путёвок в элитный дивизион для других команд сокращается, и даже седьмая строчка в турнирной таблице может не давать гарантию на сохранение прописки.

Упорство дня

Всех болельщиков, пришедших на утренние матчи второго дня чемпионата мира, ждал бонус в виде овертаймов. Ни во встрече Швейцарии и Австрии, ни в игре Норвегии и Латвии ни одной команде не удалось доказать своё превосходство в отведённые для этого 60 минут.

В обоих матчах даже события развивались похожим образом — одна из сборных вела со счётом 2:0, но другая успевала сравнять показатели до финальной сирены. В первом случае рано вышли вперёд швейцарцы — шайбы в их составе забрасывали Нино Нидеррайтер и Гаэтан Хас. Австрийцы, у которых в составе нет ни одного хоккеиста НХЛ, играли менее активно, но смогли ответить двумя голами. В овертайме Австрия достойно сопротивлялась, пока Энцо Корви не воспользовался выигранным Нидеррайтером вбрасыванием и не обвёл всю оборону соперника. Швейцария впервые за 25 лет смогла обыграть своих менее титулованных соседей.

Во встрече Норвегии и Латвии догонявшей команде повезло больше. Голы Андерса Бастиансена и Александера Бонсаксена в первом периоде не смутили балтийскую команду. Рудольф Балцерс сократил отставание после ближайшего перерыва, а в третьей 20-минутке, когда норвежцы совсем перестали играть, Родриго Аболсу не составило трудов забросить шайбу. Овертайм в этой встрече продлился недолго: на первой же минуте Балцерс отобрал шайбу в чужой зоне и поставил точку в матче.

Дерби дня

Сборные Чехии и Словакии не встречались на чемпионатах мира целых четыре года. А ведь для двух команд некогда единой страны это очень принципиальное противостояние. С него они и начали выступление на чемпионате мира в Дании.

Как правило, чехи чаще берут верх над соседями, но именно из-за этого у словаков всегда больше мотивации на победу. Проявилось это уже в стартовом периоде. Первое же удаление чехов привело к голу в их ворота — Михал Криштоф подправил шайбу после дальнего броска Андрея Секеры. Соперники словаков смогли отыграться после перерыва, когда на лёд после удаления вернулся Дмитрия Яшкин. С него началась новая атака, закончившаяся голом Доминика Кубалика. Словаки, правда, тут же вновь реализовали большинство — на этот раз никому не пришлось поправлять бросок Секеры.

Чехи играли очень активно и были достойны заработать хотя бы одно очко за своё выступление. Перевести матч в овертайм смог Мартин Нечас — он просто ворвался в чужую зону за десять секунд до конца третьего периода и точно бросил в угол словацких ворот. Чешская команда выиграла немного времени и затем довершила начатое — Яшкин обыграл Секеру и запустил шайбу над щитками вратаря. Победа в чехословацком дерби осталась за наследниками Яромира Ягра и Доминика Гашека.

Огорчение дня

Матч Дании и США собрал на трибунах 10800 зрителей — для 11-тысячной арены «Йюске Банк Боксен» это почти аншлаг. Но большинство болельщиков, переживавших за хозяев льда, разошлись по домам разочарованными. Американцы на кураже после победы над Канадой разгромили датчан с сухим счётом.

Преимущество команды США не вызывало сомнений на протяжении всего матча — в первом и третьем периодах гости из-за океана даже совершили почти в три раза больше бросков, чем соперники. Шайбы в ворота датской сборной тоже залетали равномерно, словно по распорядку. Счёт открыл защитник Уилл Батчер, а затем его поддержали Крис Крайдер и Кэм Аткинсон.

Лидер сборной США Патрик Кейн пока заброшенными шайбами не отмечается, но без балла за результативность он со льда тоже не уходит. Форвард «Чикаго Блэкхоукс». Его участие в атаке помогло Нику Дженсену поставить точку в матче — 4:0. Американцы уверенно лидируют в группе B, являясь при этом самой результативной командой чемпионата мира по итогам двух дней.