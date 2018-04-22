«Милуоки» сравнял счёт в серии плей-офф НБА с «Бостоном»

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«Милуоки Бакс» одержал победу над «Бостон Селтикс» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счётом 104:102.

Во встрече, которая состоялась на паркете «Милуоки», самым результативным игроком стал атакующий защитник гостей Джейлен Браун, набравший 34 очка.

Счёт в серии между командами — 2:2. Следующая игра пройдёт в Бостоне 24 апреля.

Ранее сообщалось, что «Нью-Орлеан» стал первым четвертьфиналистом плей-офф НБА.

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