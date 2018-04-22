Тренер «Краснодара» Мусаев считает, что команда пропустила два гола «из ничего» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев считает, что команда демонстрировала хорошую игру в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с московским ЦСКА.

«У нас было хорошее начало, были моменты, далее ЦСКА переломил игру, создал целый ряд эпизодов. Во втором тайме мы стали действовать лучше в подборах. Благодаря этому мы забили, могли забить ещё раз», — сказал Мусаев в эфире телеканала «Наш футбол».

Он также рассказал, как «Краснодар» пропустил два гола.

«Вроде бы эпизоды были уже доиграны. В первом случае Муса подобрал, во втором Классон неудачно сыграл. Из ничего пропустили два мяча», — сказал Мусаев.

Ранее форвард армейцев Ахмед Муса рассказал, за счёт чего ЦСКА удалось одержать волевую победу над «Краснодаром».