Тренер «Краснодара» Мусаев считает, что команда пропустила два гола «из ничего» в матче с ЦСКА
«У нас было хорошее начало, были моменты, далее ЦСКА переломил игру, создал целый ряд эпизодов. Во втором тайме мы стали действовать лучше в подборах. Благодаря этому мы забили, могли забить ещё раз», — сказал Мусаев в эфире телеканала «Наш футбол».
Он также рассказал, как «Краснодар» пропустил два гола.
«Вроде бы эпизоды были уже доиграны. В первом случае Муса подобрал, во втором Классон неудачно сыграл. Из ничего пропустили два мяча», — сказал Мусаев.
Ранее форвард армейцев Ахмед Муса рассказал, за счёт чего ЦСКА удалось одержать волевую победу над «Краснодаром».