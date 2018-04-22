Муса рассказал, за счёт чего ЦСКА удалось одержать волевую победу над «Краснодаром»

Автор двух забитых мячей форвард ЦСКА Ахмед Муса рассказал, за счёт чего армейцам удалось переломить ход встречи и одержать победу над «Краснодаром» в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«До конца был уверен, что мы выиграем. Переломным стал первый гол. После этого я понял, что мы вырвем победу. У нас нет права на ошибку, и мы решили, что будем играть до конца, будем умирать на поле ради победы. Так и вышло», — сказал Муса в эфире канала «Наш футбол».

Ранее ЦСКА вырвал победу у «Краснодара» в матче 27-го тура РФПЛ.