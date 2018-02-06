Обамейянг рассказал, кто сыграл ключевую роль в его переходе в «Арсенал»

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамейянг рассказал, кто сыграл ключевую роль при принятии решения о переходе в клуб из северного Лондона.

«Это как воссоединиться с братом, хорошим другом. Мы ведь уже играли вместе, было здорово увидеться с ним снова. Генрих Мхитарян несколько раз мне звонил, спрашивал: «Так ты переходишь или нет?» Я отвечал: «Сначала ты ответь, согласишься или нет?» Когда он сказал мне, что всё готово, его переход, конечно, сильно повлиял на моё решение», — приводит слова Обамейянга пресс-служба клуба.

Мхитарян и Обамеянг на протяжении трёх лет выступали за дортмундскую «Боруссию». Оба футболиста перешли в «Арсенал» в января 2018 года.

Ранее сообщалось, что АПЛ рассматривает возможность введения зимней паузы.