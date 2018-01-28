Лыжник Колонья выиграл масс-старт этапа КМ в Зеефельде, Устюгов — восьмой

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Швейцарский лыжник Дарио Колонья одержал победу в масс-старте на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Зеефельде.

Результат швейцарца — 31 минута 37,9 секунды.

Второе место занял канадец Алекс Харви (отставание 1,4 секунды), третьим стал норвежец Мартин Сундбю (+2,9).

Лучшим среди россиян стал Сергей Устюгов (+8,4), который занял восьмое место.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что в России пройдёт альтернативный турнир для лыжников, которых Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил к Играм 2018 года в Пхёнчхане.

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