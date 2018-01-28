В России пройдёт альтернативный турнир для отстранённых от ОИ лыжников

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что в России пройдёт альтернативный турнир для лыжников, которых Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил к Играм 2018 года в Пхёнчхане.

«В России пройдут специальные соревнования. Мы не знаем, когда они состоятся и в рамках каких турниров. Думаю, что соревнования среди лыжников пройдут в рамках чемпионата России в Сыктывкаре или, может быть, Кубка России. В нём примут участие все спортсмены, даже отстранённые», — сказала Вяльбе.

Глава ФЛГР отметила, что назовут турнир фестивалем, если Международная федерация лыжного спорта (FIS) запретит отстранённым спортсменам выступать. Она добавила, что на российских соревнованиях будут разыгрываться точно такие же премиальные, как и на Олимпийских играх, а также присуждаться звания заслуженных мастеров спорта.

Ранее сообщалось, что российские лыжники Сергей Устюгов и Глеб Ретивых оспорят неприглашение Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры 2018 года в Пхёнчхане в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).