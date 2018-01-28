Устюгов оспорит неприглашение на ОИ-2018 в CAS

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что российские лыжники Сергей Устюгов и Глеб Ретивых оспорят неприглашение Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры 2018 года в Пхёнчхане в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

«Адвокаты получили доверенности от Ретивых и Устюгова. Если сегодня не были поданы иски в CAS, то они будут точно поданы в понедельник», — сказала Вяльбе.

Глава ФЛГР отметила, что МОК не предоставила никаких объяснений своему решению.

Ранее Вяльбе заявила, что поедет на ОИ-2018 в статусе ветерана-олимпийца.