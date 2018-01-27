Глава ФЛГР Вяльбе поедет на ОИ-2018 в статусе ветерана-олимпийца

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что поедет на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане в статусе члена группы ветеранов-олимпийцев.

«Я еду на Олимпийские игры в качестве болельщика в группе ветеранов-олимпийцев», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение, что никто из руководителей российской олимпийской команды на Олимпиаде 2014 года в Сочи не может быть аккредитован на Играх в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что Маркус Крамер станет главным тренером российских лыжников на ОИ-2018.