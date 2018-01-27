Глава ФЛГР Вяльбе поедет на ОИ-2018 в статусе ветерана-олимпийца

Короткая ссылка
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что поедет на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане в статусе члена группы ветеранов-олимпийцев.

«Я еду на Олимпийские игры в качестве болельщика в группе ветеранов-олимпийцев», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение, что никто из руководителей российской олимпийской команды на Олимпиаде 2014 года в Сочи не может быть аккредитован на Играх в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что Маркус Крамер станет главным тренером российских лыжников на ОИ-2018.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Зимние виды Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru