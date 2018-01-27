Крамер станет главным тренером российских лыжников на ОИ-2018

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что немец Маркус Крамер возглавит тренерский штаб спортсменов-олимпийцев из России на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Крамер возглавит тренерский штаб лыжной сборной спортсменов-олимпийцев из России на Олимпийских играх», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

Глава ФЛГР также сказала, что российская команда не будет испытывать проблем с сервисом и медицинским персоналом на Играх в Пхёнчхане.

Ранее Маркус Крамер, тренер российского лыжника Сергея Устюгова, рассказал, что спортсмен потерял мотивацию из-за недопуска до зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

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