Крамер станет главным тренером российских лыжников на ОИ-2018

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что немец Маркус Крамер возглавит тренерский штаб спортсменов-олимпийцев из России на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Крамер возглавит тренерский штаб лыжной сборной спортсменов-олимпийцев из России на Олимпийских играх», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

Глава ФЛГР также сказала, что российская команда не будет испытывать проблем с сервисом и медицинским персоналом на Играх в Пхёнчхане.

Ранее Маркус Крамер, тренер российского лыжника Сергея Устюгова, рассказал, что спортсмен потерял мотивацию из-за недопуска до зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.