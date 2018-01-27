Крамер: Устюгов потерял мотивацию из-за недопуска до Олимпиады в Пхёнчхане

Маркус Крамер, тренер российского лыжника Сергея Устюгова, рассказал, что спортсмен потерял мотивацию из-за недопуска до зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

«Устюгов потерял мотивацию, задаваясь вопросом, почему он не может поехать на Игры-2018. Трудно каждый день хорошо и усердно тренироваться, концентрироваться на этом грандиозном мероприятии, олимпийских медалях, при этом понимая, что нет возможности выступить на Играх», — приводит слова Крамера NRK.

Ранее сообщалось, что один из основных соперников Устюгова, норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, назвал ситуацию с недопуском россиянина до ОИ-2018 странной.