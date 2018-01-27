Крамер: Устюгов потерял мотивацию из-за недопуска до Олимпиады в Пхёнчхане

Короткая ссылка
Маркус Крамер, тренер российского лыжника Сергея Устюгова, рассказал, что спортсмен потерял мотивацию из-за недопуска до зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

«Устюгов потерял мотивацию, задаваясь вопросом, почему он не может поехать на Игры-2018. Трудно каждый день хорошо и усердно тренироваться, концентрироваться на этом грандиозном мероприятии, олимпийских медалях, при этом понимая, что нет возможности выступить на Играх», — приводит слова Крамера NRK.

Ранее сообщалось, что один из основных соперников Устюгова, норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, назвал ситуацию с недопуском россиянина до ОИ-2018 странной.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Зимние виды Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru