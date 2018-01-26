Норвежец Сундбю назвал ситуацию с недопуском Устюгова к ОИ-2018 странной

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Серебряный призёр Олимпийских игр в лыжных гонках норвежец Мартин Йонсруд Сундбю назвал странной ситуацию с недопуском двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

«Прежде всего, это очень странная ситуация. Устюгов соревновался с нами всю зиму, также я читал, что Илью Черноусова не допустили до Игр в Пхёнчхане. Что касается Устюгова, то он был источником мотивации для меня, тем не менее я должен с уважением относиться к принятым решениям, но повторюсь, что ситуация является странной», — приводит слова Сундбю Nettavisen.

Ранее сообщалось, что Устюгов написал письмо в Международный олимпийский комитет.

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