Ван Дейк: за меня было заплачено много денег, но я ничего не могу с этим поделать

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Новичок «Ливерпуля» защитник Вирджил ван Дейк поделился впечатлениями от своего перехода в мерсисайдский клуб.

«В «Ливерпуле» все знают, какой Юрген Клопп тренер, насколько он живой, как он делает игроков лучше и придаёт им уверенность. Это подходит мне. Думаю, он сможет сделать из меня более сильного футболиста», — приводит слова ван Дейка пресс-служба «Ливерпуля».

Он отметил, что переход в «Ливерпуль» был правильным решением.

«У меня такое ощущение. Да, было заплачено много денег. Я ничего не могу с этим сделать, никто не может. Это только рынок. Всё, что я могу делать, — это усердно работать и быть каждый день на 100% готовым», — добавил футболист.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» договорился с «Саутгемптоном» о переходе ван Дейка за рекордную сумму.

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