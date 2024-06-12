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Щербакова: на льду меня тяжело выбить из настроя

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала о своём настрое на льду.
Щербакова: на льду меня тяжело выбить из настроя
  • РИА Новости

«В обычной жизни из-за мелочей я могу как-то переживать, но на льду мне тяжело вспомнить хоть одну ситуацию, когда что-то выбило меня из настроя. Я вижу цель — и чётко иду к ней», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.

20 марта фигуристка перенесла операцию на голеностопе. В настоящий момент она проходит реабилитацию.

Напомним, что Анна является чемпионкой мира, золотой и серебряной медалисткой первенства Европы, победительницей Олимпиады 2022 года в Пекине.

Ранее Щербакова показала, как едет на мероприятие с ортезом на ноге.

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