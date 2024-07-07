Смирнов: в Курской области за сутки ликвидировали шесть украинских беспилотников
Шесть дронов ВСУ ликвидировано в Курской области, заявил врио главы региона Алексей Смирнов.
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
Как сообщил Смирнов, стрелковым оружием и средствами РЭБ в приграничных районах в течение дня было ликвидировано и обезврежено шесть дронов ВС Украины.
Ранее ракетную опасность объявили в Курской области.
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