Смирнов: в Курской области за сутки ликвидировали шесть украинских беспилотников

Шесть дронов ВСУ ликвидировано в Курской области, заявил врио главы региона Алексей Смирнов.

Об этом он написал в Telegram.

Как сообщил Смирнов, стрелковым оружием и средствами РЭБ в приграничных районах в течение дня было ликвидировано и обезврежено шесть дронов ВС Украины.

Ранее ракетную опасность объявили в Курской области.