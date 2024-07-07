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В Одесской области: в МО РФ заявили об уничтожении двух пусковых установок ЗРК Patriot ударом «Искандера»

МО РФ: расчёт «Искандера» уничтожил два ЗРК Patriot в Одесской области

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Сергей Гусаров
Расчёт ракетного комплекса «Искандер» нанёс удар по позиции батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot ВСУ в районе населённого пункта Южное в Одесской области, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция Giraffe.
В Одесской области: в МО РФ заявили об уничтожении двух пусковых установок ЗРК Patriot ударом «Искандера»
  • © Министерство обороны РФ
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  • 07 июля 2024

    На этом мы завершаем текстовую трансляцию. Следите за новостями на нашем сайте.

  • Традиционная видеоподборка RT, посвящённая событиям в зоне СВО.

  • Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины, сообщает ТАСС.

  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто не говорил о возможности принятия Украины в состав альянса через десять лет.

    «Никто конкретно про десять лет не говорил, но очевидно, что принятие Украины — это очень серьёзный вопрос... Самое важное, что нам надо делать, — это наращивать поддержку Украины, чтобы обеспечить её победу», — заявил Столтенберг в интервью CBS. Его слова приводит РИА Новости.

    При этом он назвал победу Киева в конфликте с Россией предварительным условием «будущего членства для Украины» в НАТО.

  • Более 80 человек эвакуировали в воскресенье в Подгоренском районе Воронежской области из-за детонации взрывоопасных объектов после падения обломков украинских БПЛА.

    «Ситуация после ЧС... нормализуется, детонация возникает всё реже. Сапёры приступили к обследованию территории населённых пунктов», — сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

  • Британия выделит Украине новый пакет военной помощи, сообщил новый глава Минобороны Соединённого Королевства Джон Хили во время визита в Одессу.

    По его словам, в новый пакет войдут 90 ракет Brimstone, десять орудий AS-90, 50 малых катеров, 40 машин разминирования, а также другая техника, боеприпасы и запчасти.

  • Варшава и Лондон разделяют мнение о необходимости оказывать поддержку украинским войскам, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский после встречи с новым министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, передаёт РИА Новости.

    «Страны разделяют мнение по многим вызовам глобальной безопасности, включая, что важно, необходимость постоянной поддержки Украины», — подчеркнул Сикорский.

    В свою очередь, Лэмми отметил, что Великобританию и Польшу объединяют «общие угрозы со стороны России и Белоруссии».

  • Военкор RT Мурад Газдиев побывал на позициях российских военных под Волчанском. Город постепенно освобождают от ВСУ.

  • ВСУ атаковали дронами город Шебекино и два посёлка в Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    По его словам, в районе Шебекина FPV-дрон сдетонировал на территории сельскохозяйственного предприятия. Повреждения выявлены у легкового автомобиля и комбайна.

    Кроме того, в посёлке Красное дрон-камикадзе повредил автомобиль, в посёлке Ленинском беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию частного домовладения. Повреждены жилой дом и надворные постройки, уточнил глава региона.

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