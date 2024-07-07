В Одесской области: в МО РФ заявили об уничтожении двух пусковых установок ЗРК Patriot ударом «Искандера»

МО РФ: расчёт «Искандера» уничтожил два ЗРК Patriot в Одесской области

Расчёт ракетного комплекса «Искандер» нанёс удар по позиции батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot ВСУ в районе населённого пункта Южное в Одесской области, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция Giraffe.