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Макрон отказался от обращения к нации после второго тура парламентских выборов

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Французский лидер Эммануэль Макрон не обратится к населению после объявления первых результатов второго тура выборов в парламент.

Об этом сообщает издание Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

Отмечается, что выступление президента не предусмотрено.

В данный момент Макрон изучает результаты выборов в законодательные органы по мере их опубликования по округам, сказано в материале.

Ранее Макрон заявил, что предварительные результаты парламентских выборов во Франции не показывают, «кому управлять».

Во Франции левый альянс «Новый народный фронт» лидирует во втором туре внеочередных парламентских выборов. Он получает от 175 до 205 мест в Национальном собрании.

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