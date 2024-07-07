Макрон: результаты парламентских выборов не показывают, «кому управлять»
- AP
Об этом пишет агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение главы государства.
Как передаёт РИА Новости, Макрон призывает к осторожности при анализе результатов выборов для определения, кому может быть поручено сформировать правительство.
По его словам, он доволен тем, что центральный блок жив после семи лет пребывания у власти.
Ранее лидер коалиции левых партий «Новый народный фронт» Жан-Люк Меланшон призвал Макрона признать поражение на выборах.
Во Франции левый альянс «Новый народный фронт» лидирует во втором туре внеочередных парламентских выборов. Он получает от 175 до 205 мест в Национальном собрании.