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Макрон: результаты парламентских выборов не показывают, «кому управлять»

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Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что предварительные результаты парламентских выборов во Франции не показывают, «кому управлять».
Макрон: результаты парламентских выборов не показывают, «кому управлять»
  • AP

Об этом пишет агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение главы государства.

Как передаёт РИА Новости, Макрон призывает к осторожности при анализе результатов выборов для определения, кому может быть поручено сформировать правительство.

По его словам, он доволен тем, что центральный блок жив после семи лет пребывания у власти.

Ранее лидер коалиции левых партий «Новый народный фронт» Жан-Люк Меланшон призвал Макрона признать поражение на выборах.

Во Франции левый альянс «Новый народный фронт» лидирует во втором туре внеочередных парламентских выборов. Он получает от 175 до 205 мест в Национальном собрании.

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