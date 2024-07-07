Макрон: результаты парламентских выборов не показывают, «кому управлять»

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что предварительные результаты парламентских выборов во Франции не показывают, «кому управлять».

Об этом пишет агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение главы государства.

Как передаёт РИА Новости, Макрон призывает к осторожности при анализе результатов выборов для определения, кому может быть поручено сформировать правительство.

По его словам, он доволен тем, что центральный блок жив после семи лет пребывания у власти.

Ранее лидер коалиции левых партий «Новый народный фронт» Жан-Люк Меланшон призвал Макрона признать поражение на выборах.

Во Франции левый альянс «Новый народный фронт» лидирует во втором туре внеочередных парламентских выборов. Он получает от 175 до 205 мест в Национальном собрании.