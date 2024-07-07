Лидер Нового народного фронта призвал Макрона признать поражение на выборах
- AP
Такие данные приводит телеканал BFMTV.
Меланшон призвал отправить в отставку действующего премьера Габриэля Атталя и позволить левой коалиции сформировать новый кабмин.
«Поражение президента очевидно... Он должен его признать и не пытаться обойти», — заявил он.
Левый альянс «Новый народный фронт» лидирует во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции. Он получает от 175 до 205 мест в Национальном собрании.