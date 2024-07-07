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Лидер Нового народного фронта призвал Макрона признать поражение на выборах

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Лидер коалиции левых партий «Новый народный фронт» Жан-Люк Меланшон призвал французского лидера Эммануэля Макрона признать поражение на выборах.
Лидер Нового народного фронта призвал Макрона признать поражение на выборах
  • AP

Такие данные приводит телеканал BFMTV.

Меланшон призвал отправить в отставку действующего премьера Габриэля Атталя и позволить левой коалиции сформировать новый кабмин.

«Поражение президента очевидно... Он должен его признать и не пытаться обойти», — заявил он.

Левый альянс «Новый народный фронт» лидирует во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции. Он получает от 175 до 205 мест в Национальном собрании.

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