Экономия сил перед битвой с Синнером: Медведев прошёл в четвертьфинал Уимблдона из-за травмы Димитрова

Даниил Медведев неожиданно быстро преодолел барьер четвёртого круга на Уимблдоне и сэкономил силы перед встречей с Янником Синнером. Россиянин неудачно начал матч с Григором Димитровым, отдав три первых гейма, но достаточно легко восстановил равновесие. Однако в шестом гейме соперник во время одного из розыгрышей поскользнулся и повредил ногу, после чего взял медицинский тайм-аут и отправился в раздевалку. Вернувшись, болгарин попытался продолжить, но под ноль уступил чужую подачу и после первого же мяча на своей отказался от продолжения борьбы.

Нынешний Уимблдон получается не самым удачным для россиян. К четвёртому кругу в борьбе у мужчин остался один Даниил Медведев, которому предстояло помериться силами с Григором Димитровым.

Несмотря на то что уроженец Москвы считался явным фаворитом, соперник должен был находиться в лучшем состоянии. Дело в том, что свой матч с Гаэлем Монфисом он успел завершить 5 июля. А вот встреча пятой ракетки планеты с Яном-Леннардом Штруффом из-за дождя растянулась на два дня. Он не успел справиться с немцем в трёх сетах и был вынужден возвращаться на корт в субботу, тратя не только физические силы, но и нервы.

«Очень рад, что победил и завершил матч сегодня. Если бы мы закончили завтра, было бы немного странно. Я доволен своим уровнем игры. Думаю, сегодня Ян действовал гораздо лучше, чем вчера. В то же время и вчера импульс переходил от одного к другому, поэтому никогда не знаешь», — не скрывал эмоции Медведев.

Зато на его стороне оказалась статистика очных противостояний с болгарином. Их пути пересекались десять раз, и в семи случаях сильнее оказывался Даниил. Например, в текущем году он одолел соперника в двух партиях на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Димитров в последний раз брал верх над отечественным спортсменом в прошлом году в Париже. В рамках ТБШ они сошлись только во второй раз. Причём в 2019-м встретились в полуфинале US Open. Даниил тогда не оставил Григору шансов (7:6, 6:4, 6:3), а в решающем противостоянии обидно уступил Рафаэлю Надалю.

«Он хорошо играет. У нас состоялось несколько важных встреч в последнее время. Мы довольно часто противостоим друг другу — два-три раза в год. И это всегда интересные матчи. Один раз сошлись на траве. На мой взгляд, получилось отлично. Надеюсь показать свой лучший теннис и одержать победу», — оценил уровень соперника уроженец Москвы.

Болельщиков наверняка ждал ещё один яркий матч, если бы не повреждение болгарина. Хотя начиналось всё, мягко говоря, не лучшим образом для фаворита. Ему потребовалось время, чтобы втянуться в игру. Складывалось впечатление, что Медведев немного волнуется.

У Димитрова в дебюте, напротив, получалось всё. Он мощно подавал, классно действовал на приёме, смело шёл в атаку и радовал сумасшедшими ударами, в особенности бэкхендами. Григор спокойно взял первый гейм, а потом оформил брейк, воспользовавшись ошибками соперника.

Показательный момент: Медведев допустил двойную и дал оппоненту заработать брейк-пойнт. Следом отличной подачей он его отыграл, но тут же резаным ударом отправил мяч за заднюю линию. Со второй попытки болгарин свой шанс не упустил. А когда Даниил уступил и в третьем гейме, за него стало тревожно.

Но в этот момент отечественный атлет пришёл в себя. Сначала он наконец наладил собственную подачу и перестал допускать помарки. В четвёртом гейме Медведев взял верх благодаря двум эйсам. Затем он добился успеха на приёме в стиле соперника. Тому тоже удалось спастись с одного брейк-пойнта, но вторым россиянин воспользовался.

Решающий же эпизод произошёл при счёте 2:3, когда Димитров, пытаясь дотянуться до мяча, получил травму правой ноги. Она проскользнула на мокром газоне. Вероятно, атлет повредил мышцы. Показалось, произошедшее не скажется на действиях Григора, поскольку чуть поморщившись, он продолжил игру, хотя и позволил сопернику восстановить равновесие.

Но, видимо, отёк становился всё сильнее и сковывал движения спортсмена. Когда на собственной подаче он набрал всего очко, стало понятно, что речь идёт о серьёзном повреждении. Болгарин, с трудом сдерживая эмоции, взял медицинский тайм-аут и отправился в раздевалку под аплодисменты болельщиков.

К чести Димитрова, вернувшись, он попытался продолжить. Но на приёме толком не смог принять ни один удар и морщился от сильной боли. Григор даже попробовал выполнить собственную подачу, однако после первой же попытки сигнализировал о прекращении борьбы и отправился поблагодарить оппонента.

«В этом году в матчах с моим участием случается много травм — то у меня, то у соперников. У сетки я сказал Григору, что у нас было так много великолепных встреч. То он выигрывает, то я. Ждал противостояния с ним на траве. Розыгрыши сегодня были великолепными. Тяжёлый момент. Надеюсь, с ним ничего серьёзного», — сказал Медведев в интервью на корте.

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Таким образом, Даниил в юбилейный, десятый раз пробился в четвертьфинал турнира Большого шлема. Но в следующем круге его ждёт куда более маститый оппонент в лице первой ракетки мира Янника Синнера, не оставившего шансов Бену Шелтону.

«Мне надо показать свой лучший теннис. В последних пяти случаях он меня обыгрывал. Если не ошибаюсь, четыре из этих матчей получились очень тяжёлыми, а в последнем Янник легко победил. Поэтому постараюсь продемонстрировать свой лучший теннис. Мы впервые встретимся на траве, будет интересная битва. Выйду и выложусь без остатка», — пообещал россиянин.

В целом в соревновательную программу отчётного игрового дня, как и в предыдущие, серьёзные коррективы внёс дождь. Два российских женских дуэта начали свои матчи второго круга утром, а завершили только вечером.

К сожалению, добиться успеха не удалось никому. Диана Шнайдер вместе с возобновившей карьеру Еленой Весниной не справились с Айшей Мухаммад и Алдилой Сутджиади. В стартовом сете они выиграли всего два гейма, но во втором взяли верх — 6:3. В решающем россиянки уступали со счётом 0:3, затем сократили отставание до минимума, но уступили на приёме и позволили соперницам поставить точку.

Завершили выступление и Ирина Хромачёва с Камиллой Рахимовой, не справившиеся с Габриэлой Дабровски и Эрин Рутлифф — 6:7, 6:3, 5:7.