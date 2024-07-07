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В Ленобласти три человека пострадали из-за обрушившихся в непогоду деревьев

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Три человека пострадали в результате обрушившихся на них деревьев и кровли во время непогоды в Ленобласти.
В Ленобласти три человека пострадали из-за обрушившихся в непогоду деревьев
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета правопорядка и безопасности региона.

Уточняется, что на улице Чкалова в Сланцах сильным ветром снесло крышу дома, которой придавило человека.

Состав 145-й пожарной части Леноблпожспаса освободил мужчину из-под мягкой кровли.

Также в Ломоносовском районе на улице Луговой дерево упало на машину, из-за чего водителя и пассажирку зажало внутри неё. Состав 134-й пожарной части Леноблпожспаса при помощи ГАСИ и бензореза деблокировал пострадавших.

2 июля два человека погибли, шесть пострадали в результате сильного урагана в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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