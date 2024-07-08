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Базы отдыха эвакуируют из-за пожара в Туапсинском районе на Кубани

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Базы отдыха эвакуируют из-за возгорания сухой растительности в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края.

Об этом сообщил глава района Сергей Бойко.

«Сегодня в 21:10 оператором службы 112 принята информация о возгорании на горе на 1-м участке Центрального пляжа Бухты Инал... Проводим эвакуацию людей с близлежащих баз отдыха», — написал он в своём Telegram-канале.

Отмечается, что площадь возгорания составляет 0,6 га. 

Ранее три человека сгорели в жилом вагончике в Анапе.

Также пожарные ликвидировали открытое горение на кровле жилого дома в Дербенте.

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