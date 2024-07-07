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Премьер Франции Атталь заявил, что подаст в отставку утром 8 июля

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Премьер Франции Габриэль Атталь сообщил, что утром 8 июля подаст в отставку с поста главы кабинета министров страны по итогам второго тура парламентских выборов в стране.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы правительства, его партия выступила успешнее, чем в первом туре выборов во французский парламент, но этого не хватило, чтобы набрать большинство мест.

«Оставаясь верным традициям республики и своим принципам, завтра утром я подам президенту республики своё заявление об отставке», — заявил Атталь.

Ранее лидер коалиции левых партий «Новый народный фронт» Жан-Люк Меланшон призвал Макрона признать поражение на выборах.

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