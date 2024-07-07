Премьер Франции Атталь заявил, что подаст в отставку утром 8 июля
Об этом пишет РИА Новости.
По словам главы правительства, его партия выступила успешнее, чем в первом туре выборов во французский парламент, но этого не хватило, чтобы набрать большинство мест.
«Оставаясь верным традициям республики и своим принципам, завтра утром я подам президенту республики своё заявление об отставке», — заявил Атталь.
Ранее лидер коалиции левых партий «Новый народный фронт» Жан-Люк Меланшон призвал Макрона признать поражение на выборах.