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В КБР установили личности родителей, проявивших неуважение к гимну в школе

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В Кабардино-Балкарии установили личности родителей, которые с неуважением отнеслись к гимну России в школе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения региона.

Отмечается, что ситуация находится в работе у правоохранительных органов. После этого к родителям применят меры в рамках законодательства.

В ведомстве уточнили, что никто из учеников школы не проявлял неуважение во время звучания гимна. Ребёнок, который закрывал уши и о котором говорилось в СМИ, оказался дошкольником.

Ранее в пресс-службе Минпросвещения рассказали RT, что ведомство совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания готовится представить специальное методическое пособие в помощь родителям, где можно будет ознакомиться с подробными рекомендациями по воспитанию детей от самых первых дней жизни до совершеннолетия.

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