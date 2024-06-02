Царукян — Махачеву: не пытайся сбежать в другой дивизион

Первый номер рейтинга лёгкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российский боец Арман Царукян высказался о поединке с чемпионом организации Исламом Махачевым.

«Поздравляю, Ислам! Но не пытайся сбежать в другой дивизион. Ты только один раз защитил титул против настоящего легковеса, и я следующий в очереди», — написал Царукян в социальных сетях.

2 июня Махачев победил американца Дастина Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.

В активе россиянина 26 побед при одном поражении, на счету американца 30 побед при девяти поражениях в карьере.

Ранее сообщалось, что бой Махачев — Царукян может пройти 26 октября в Абу-Даби.