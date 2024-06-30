В ДНР нашли экстремистские книги с оправданием Шухевича, изданные на деньги США
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мобилизованного из Костромской области с позывным Цапля.
По его словам, в прифронтовой зоне в условиях зачистки и разминирования на территории республики нашли экстремистскую литературу.
Уточняется, что книги пытаются оправдать нацизм. Их напечатали до конфликта на «майдане» в 2007 году при содействии фонда из Чикаго.
Военный добавил, что экстремистская литература попадается часто.
В апреле в Крыму были задержаны 12 членов неонацистской группировки «Белая масть».