В прифронтовой зоне Донецкой Народной Республики нашли книги, оправдывающие действия украинского пособника нацистов Романа Шухевича. Они напечатаны на деньги фонда полковника военной разведки Соединённых Штатов в резерве украинского происхождения.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мобилизованного из Костромской области с позывным Цапля.

По его словам, в прифронтовой зоне в условиях зачистки и разминирования на территории республики нашли экстремистскую литературу.

Уточняется, что книги пытаются оправдать нацизм. Их напечатали до конфликта на «майдане» в 2007 году при содействии фонда из Чикаго.

Военный добавил, что экстремистская литература попадается часто.

В апреле в Крыму были задержаны 12 членов неонацистской группировки «Белая масть».