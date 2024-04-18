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РИА Новости: в Крыму задержали 12 неонацистов из группировки «Белая Масть»

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В Крыму задержаны 12 членов неонацистской группировки «Белая Масть».
РИА Новости: в Крыму задержали 12 неонацистов из группировки «Белая Масть»
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных структурах региона.

«Задержанные причисляют себя к праворадикальному движению и открыто поддерживают украинский националистический режим», — рассказал собеседник агентства.

Спецоперация проводилась ФСБ совместно с МВД Крыма.

Силовики изъяли оружие, экстремистскую литературу и атрибутику.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что на территории России активизируется диверсионно-террористическая деятельность украинских неонацистов.

По его словам, в регионах Северо-Западного федерального округа будут введены дополнительные меры по совершенствованию гражданской обороны и обеспечению безопасности граждан.

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