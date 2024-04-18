РИА Новости: в Крыму задержали 12 неонацистов из группировки «Белая Масть»
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Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных структурах региона.
«Задержанные причисляют себя к праворадикальному движению и открыто поддерживают украинский националистический режим», — рассказал собеседник агентства.
Спецоперация проводилась ФСБ совместно с МВД Крыма.
Силовики изъяли оружие, экстремистскую литературу и атрибутику.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что на территории России активизируется диверсионно-террористическая деятельность украинских неонацистов.
По его словам, в регионах Северо-Западного федерального округа будут введены дополнительные меры по совершенствованию гражданской обороны и обеспечению безопасности граждан.