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Патрушев: в России активизируется диверсионно-террористическая деятельность ВСУ

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На территории России активизируется диверсионно-террористическая деятельность неонацистов Украины, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Патрушев: в России активизируется диверсионно-террористическая деятельность ВСУ
  • РИА Новости

По его словам, в регионах Северо-Западного федерального округа будут введены дополнительные меры по совершенствованию гражданской обороны и обеспечению безопасности граждан.

Патрушев добавил, что на территории России активизируется диверсионно-террористическая деятельность украинских неонацистов, использующих «фашистские методы».

9 апреля председатель Национального антитеррористического комитета, директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников сообщил, что в стране с начала года предотвратили 27 терактов.

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