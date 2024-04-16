Патрушев: в России активизируется диверсионно-террористическая деятельность ВСУ

На территории России активизируется диверсионно-террористическая деятельность неонацистов Украины, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

По его словам, в регионах Северо-Западного федерального округа будут введены дополнительные меры по совершенствованию гражданской обороны и обеспечению безопасности граждан.

Патрушев добавил, что на территории России активизируется диверсионно-террористическая деятельность украинских неонацистов, использующих «фашистские методы».

9 апреля председатель Национального антитеррористического комитета, директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников сообщил, что в стране с начала года предотвратили 27 терактов.