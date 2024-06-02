Бой Махачев — Царукян может пройти 26 октября в Абу-Даби

В команде первого номера рейтинга лёгкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российского бойца Армана Царукяна сообщили, когда может состояться бой с Исламом Махачевым.

«Бой может возглавить турнир UFC в Абу-Даби 26 октября», — цитирует собеседника ТАСС.

2 июня Махачев победил американца Дастина Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.

Царукян в апреле взял верх над бразильцем Чарльзом Оливейрой. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой россиянина раздельным решением судей.

Первый поединок между россиянами прошёл в 2019 году. Тогда победу одержал Махачев, который выиграл единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Махачев получит от UFC $100 тыс. в качестве бонусов за бой против Порье.