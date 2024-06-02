Махачев получит от UFC $100 тысяч в качестве бонусов за бой против Порье

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев получит вознаграждение от американского промоушена за лучший поединок и выступление вечера.

Сумма каждого бонуса составляет $50 тыс., суммарно Махачев получит $100 тыс.

2 июня Махачев победил американца Дастина Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.

В активе россиянина 26 побед при одном поражении, на счету американца 30 побед при девяти поражениях в карьере.

Ранее Уайт высказался о возможном поединке Махачева с Арманом Царукяном в России.