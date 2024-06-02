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Уайт — о возможном бое Махачева и Царукяна в России: я не изучал этот вопрос

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Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о возможном поединке между чемпионом UFC Исламом Махачевым и Арманом Царукяном в России.

«Все бы хотели посмотреть бой Махачева и Царукяна, нужно его сделать. Ислам говорит, что хочет перейти в следующую весовую категорию, но мне кажется, сначала ему нужно подраться с Царукяном. Я бы на его месте сделал так. Можно ли провести бой в России с политической точки зрения? Понятия не имею, я не изучал этот вопрос», — сказал Уайт на пресс-конференции.

2 июня Махачев победил американца Дастина Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе. 

Царукян в апреле взял верх над бразильцем Чарльзом Оливейрой. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой россиянина раздельным решением судей.

Первый поединок между россиянами прошёл в 2019 году в Санкт-Петербурге. Тогда победу одержал Махачев, который выиграл единогласным решением судей.

Ранее Царукян заявил о готовности провести бой с Махачевым в октябре.

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