Царукян заявил о готовности провести бой с Махачевым в октябре

Первый номер рейтинга лёгкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российский боец Арман Царукян сообщил, что готов провести поединок с чемпионом организации Исламом Махачевым.

«Готов в октябре провести бой против Ислама», — цитирует Царукяна ТАСС.

2 июня Махачев победил американца Дастина Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.

Царукян в апреле взял верх над бразильцем Чарльзом Оливейрой. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой россиянина раздельным решением судей.

Первый поединок между россиянами прошёл в 2019 году. Тогда победу одержал Махачев, который выиграл единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Усмана Нурмагомедова вывели с арены после окончания боя Махачева с Порье.