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Усмана Нурмагомедова вывели с арены после окончания боя Махачева с Порье

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Боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов был удалён с арены после того, как перепрыгнул через барьер, чтобы отпраздновать победу россиянина Ислама Махачева над американцем Дастином Порье на турнире UFC 302.

Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе. 

После завершения главного поединка вечера Усмана Нурмагомедова выгнали с арены за то, что он перелез через октагон и начал праздновать победу вместе с Махачевым. 

В активе Махачева 26 побед при одном поражении, на счету американца 30 побед при девяти поражениях в карьере.

Ранее Махачев обошёл Нурмагомедова по количеству побед в UFC подряд.

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