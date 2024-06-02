Усмана Нурмагомедова вывели с арены после окончания боя Махачева с Порье
Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.
После завершения главного поединка вечера Усмана Нурмагомедова выгнали с арены за то, что он перелез через октагон и начал праздновать победу вместе с Махачевым.
В активе Махачева 26 побед при одном поражении, на счету американца 30 побед при девяти поражениях в карьере.
Ранее Махачев обошёл Нурмагомедова по количеству побед в UFC подряд.