RT в Telegram
Подпишись

NBC: участие Байдена в предвыборной гонке зависит от решения его жены

Короткая ссылка
Телекомпания NBC сообщила, что участие американского президента Джо Байдена в предвыборной гонке может зависеть от решения его супруги Джилл Байден.
NBC: участие Байдена в предвыборной гонке зависит от решения его жены
  • AP

По данным телекомпании, Байден намерен обсудить со своей семьёй вопрос о дальнейшем участии в предвыборной кампании в воскресенье, 30 июня.

«Единственный человек, который имеет на него самое большое влияние, — это первая леди. Если она решит, что курс должен быть изменён, курс будет изменён», — рассказал собеседник NBC. 

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Байден не чувствовал себя хорошо на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом.

Портал Axios выразил мнение, что Байден может покинуть президентскую гонку, если этого захотят его близкие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить