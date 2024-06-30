NBC: участие Байдена в предвыборной гонке зависит от решения его жены

Телекомпания NBC сообщила, что участие американского президента Джо Байдена в предвыборной гонке может зависеть от решения его супруги Джилл Байден.

По данным телекомпании, Байден намерен обсудить со своей семьёй вопрос о дальнейшем участии в предвыборной кампании в воскресенье, 30 июня.

«Единственный человек, который имеет на него самое большое влияние, — это первая леди. Если она решит, что курс должен быть изменён, курс будет изменён», — рассказал собеседник NBC.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Байден не чувствовал себя хорошо на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом.

Портал Axios выразил мнение, что Байден может покинуть президентскую гонку, если этого захотят его близкие.