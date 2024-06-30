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Посол: ЦАР заинтересована в активизации диалога с Россией в топливной сфере

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ЦАР заинтересована в активизации диалога с Россией в топливной сфере, сообщил российский посол Александр Бикантов.
Посол: ЦАР заинтересована в активизации диалога с Россией в топливной сфере
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

Бикантов напомнил, что на полях ПМЭФ-2024 делегация ЦАР «обсудила широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в различных областях».

«Тема взаимодействия в топливной области также затрагивалась. Наши партнёры подтвердили заинтересованность в активизации диалога в данной сфере», — указал он.

Ранее он заявил, что Центрально-Африканская Республика заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере добычи алмазов.

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