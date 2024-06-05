Посол: ЦАР заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере добычи алмазов
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«Центральноафриканцы демонстрируют интерес к сотрудничеству с нашей страной в области добычи алмазов», — цитирует РИА Новости посла.
В ходе ПМЭФ-2024 он отметил, что, несмотря на ограничения в рамках Кимберлийского процесса, добыча драгоценных камней ежегодно приносит в бюджет страны около $100 млн.
Ранее посол также заявил, что ЦАР рассматривает Россию как партнёра в разработке недр.
Кимберлийский процесс — это международная схема сертификации, регулирующая торговлю необработанными алмазами.