Посол: ЦАР заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере добычи алмазов

Центрально-Африканская Республика заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере добычи алмазов. Как отметил посол России в ЦАР в Александр Бикантов, обе страны работают в области снятия экспортных ограничений в рамках Кимберлийского процесса.

«Центральноафриканцы демонстрируют интерес к сотрудничеству с нашей страной в области добычи алмазов», — цитирует РИА Новости посла.

В ходе ПМЭФ-2024 он отметил, что, несмотря на ограничения в рамках Кимберлийского процесса, добыча драгоценных камней ежегодно приносит в бюджет страны около $100 млн.

Ранее посол также заявил, что ЦАР рассматривает Россию как партнёра в разработке недр.

Кимберлийский процесс — это международная схема сертификации, регулирующая торговлю необработанными алмазами.