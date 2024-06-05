RT в Telegram
Подпишись

Посол: ЦАР заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере добычи алмазов

Короткая ссылка
Центрально-Африканская Республика заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере добычи алмазов. Как отметил посол России в ЦАР в Александр Бикантов, обе страны работают в области снятия экспортных ограничений в рамках Кимберлийского процесса.
Посол: ЦАР заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере добычи алмазов
  • Gettyimages.ru

«Центральноафриканцы демонстрируют интерес к сотрудничеству с нашей страной в области добычи алмазов», — цитирует РИА Новости посла.

В ходе ПМЭФ-2024 он отметил, что, несмотря на ограничения в рамках Кимберлийского процесса, добыча драгоценных камней ежегодно приносит в бюджет страны около $100 млн.

Ранее посол также заявил, что ЦАР рассматривает Россию как партнёра в разработке недр.

Кимберлийский процесс — это международная схема сертификации, регулирующая торговлю необработанными алмазами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить